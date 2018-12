Gabigol, attaccante in prestito al Santos, di proprietà dell'Inter e pronto a tornare in nerazzurro, parla a ESPN Brazil: "Spero che il prossimo possa essere per me un anno meraviglioso. Non so ancora dove giocherò, sarò all'Inter a gennaio. Allora parleremo con calma. Penso che sia importante per un giocatore essere felice e trovare continuità".



CAMPIONATO BRASILIANO E INGLESE - "Sono due tornei diversi diversi, ma penso che la competitività sia molto alta da entrambe le parti. Non esiste un campionato facile, e questo può aiutarmi"