Gasperini duro: "Vedo arroganza e presunzione. Sembra che sia dovuto che l'Atalanta vada in Champions"

Al termine del pareggio tra, l'allenatore della Dea Gian Pieroha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "Quello che è successo ha colpito tutti quanti. Al di là del rigiocare la partita, è stato un episodio che ha colpito tutti. L'inizio della gara è stato toccante, ma poi la partita si è giocata".- "Ogni squadra è diversa. Non mi aspettavo un approccio, così, perché è stato davvero pessimo. Per fortuna siamo riusciti ad aggiustarla.".

- "Io preoccupato? Preoccupati sono quelli dietro di noi. Sono preoccupato di quando approcciamo le partite in questo modo. Secondo me non è normale che l'Atalanta deve raggiungere questi traguardi. Avremo bisogno di faticare fino alla fine, sperando di riuscirci".