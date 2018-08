L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria ottenuta sul Barcellona. Tanti i temi trattati fra cui anche il mercato.

LA PARTITA - "Abbiamo sofferto, ma sapevamo di dover fare una partita così. Sicuramente è stato un passo indietro a livello qualitativo rispetto alle gare con Manchester e Tottenham. Avevo detto che volevo vedere a livello tattico qualcosa di interessante e a tratti l’ho visto. Non avevamo la gamba brillante per ribaltare l’azione. Ci teniamo questa vittoria ma a livello qualitativo è un passo indietro".



ATTEGGIAMENTO - "I falli non servono a nulla, ma la cattiveria agonistica sì. Bisogna arrivare prima sulla palla. Se non sbaglio, Calhanoglu e Kessié, nel secondo tempo, hanno perso quattro o cinque palle in modo banale. Mi piace lo spirito, deve bruciare quando si perde, l’avevo detto anche l’altro giorno: contro il Tottenham abbiamo perso ma non ho visto quello spirito, oggi invece s’è visto".

ANDRE' SILVA - "È un giocatore importante. L’anno scorso ha avuto grandissime difficoltà, ma è giovane e ha ancora ampi margini di miglioramento. Non posso dire che deve lavorare perché lavora troppo, più di quello che deve fare. Trovare il gol con continuità può farlo migliorare, lo può sbloccare".