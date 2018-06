Torna d'attualità un possibile scambio di mercato lungo l'asse Genoa-Brescia.



Enrico Preziosi e Massimo Cellino, presidenti dei due club e grandi amici, starebbero lavorando ad uno scambio di centrocampisti ipotizzato già da alcuni mesi.



I rossoblù sono infatti da tempo interessati alle prestazioni del 24enne Dimitri Bisoli, mediano figlio d'arte dell'ex difensore di Cagliari e Fiorentino Pier Paolo, da un paio di stagioni uno dei centrocampisti più interessanti della cadetteria.



In cambio il sodalizio lombardo vorrebbe riportare al Rigamonti Leonardo Morosini, talentuoso trequartista ceduto al Grifone nel gennaio del 2017 per poi passare in prestito all'Avellino l'estate successiva.