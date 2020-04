Nonostante numeri che continuano a fare paura, sia sul fronte dei contagi che su quello dei deceduti, c'è ancora chi in Italia non sembra aver capito come ci si debba comportare in questa fase di emergenza. Persone che sentendosi più furbe di altre dimostrano viceversa solamente la propria idiozia, infischiandosene dei divieti e dei rischi a cui sottopone se stesso (poco male) e chi gli sta vicino.



Uno di questi troppi deficienti che affollano lo Stivale è stato pizzicato ieri pomeriggio da Francesco Cassata. Il centrocampista del Genoa dalla finestra della propria abitazione ha ripreso un anonimo bagnante, sfuggito alla quarantena, intento ad attraversare a nuoto lo specchio marino antistante il lungomare cittadino. Laconico ed ineccepibile il commento del giocatore al video postato sulla propria pagina Instagram: "E' sereno lui - ha scritto Cassata - noi invece siamo coglioni a stare in casa!".



Come dargli torto?!