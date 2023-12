Genoa-Juventus (venerdì 15 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata.



IL PUNTO - I bianconeri si presentano a questa sfida al secondo posto con 36 punti, due in meno dell'Inter prima in classifica. Vincendo si regalerebbero almeno altre due notti in testa, aspettando la trasferta dei nerazzurri domenica sera a Roma contro la Lazio. Il Genoa è in quattordicesima posizione con 15 punti come il Sassuolo.



LE ULTIME - Gilardino deve fare a meno di Retegui e Strootman, Thorsby ed Ekuban partono sfavoriti nei ballottaggi con Messias e Malinovskyi.

Dall'altra parte Allegri perde Kean, ma recupera Weah per la panchina. Sempre indisponibili gli squalificati Fagioli e Pogba oltre all'infortunato De Sciglio.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.