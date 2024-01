C'è anche Morten Frendrup nel taccuino di mercato dei dirigenti della Juventus.



I bianconeri, nella loro ricerca di un centrocampista di quantità da regalare a Max Allegri, starebbero pensando anche al mediano danese del Genoa, rivelatosi come uno dei migliori incontristi dell'attuale campionato. Ne dà notizia stamane Tuttosport.



La concorrenza sul 22enne ex Brondby è però numerosa. Frendrup piace infatti molto anche in Inghilterra. In particolare al Liverpool, club che da tempo ha messo il giocatore nel mirino.