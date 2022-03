Sono bastate una manciata di partite a Leo Ostigard per entrare nel cuore dei tifosi del Genoa. Ma anche nel taccuino degli operatori di mercato di vari club.



Tra questi ci sarebbero anche Inter e Juventus, pronte in caso di retrocessione del Grifone a presentarsi alla porta del Brighton, proprietario del cartellino del 21enne difensore norvegese, per aggiudicarsene le prestazioni.



Lo riporta Primocanale.