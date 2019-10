L'ottimismo palesato da Goran Pandev ai giornalisti venerdì scorso sembra essersi dissolto come il suo Genoa al Tardini di Parma.







Al termine della sfida con i ducali il macedone, sceso in campo per l'occasione con la fascia da capitano, si è presentato in zona mista non nascondendo la delusione per una situazione molto delicata: “Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché non se lo meritano - ha detto Pandev a Radio Nostalgia - Dobbiamo dare e fare di più. È inaccettabile prendere cinque gol dal Parma. Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile. Abbiamo preso tre gol in cinque minuti, a questi livelli è difficile recuperare”.



Il trequartista ha poi cercato di analizzare le lacune di una squadra che in molti ad inizio stagione indicavano come la possibile rivelazione del campionato: “Ci mancano sicuramente rabbia e cattiveria. Se vogliamo uscire da questo momento dobbiamo metterle in campo e non dobbiamo più pensare che possiamo salvarci tranquilli, che abbiamo una grande squadra come pensavamo all’inizio. Dobbiamo metterci a lavorare e cercare di fare al più presto 40 punti. Siamo in difficoltà, si vede: abbiamo perso tante partite”.