Potrebbe essere concessa ancora un'ultima occasione a Ivan Juric per salvare la propria panchina. A dare un lume di speranza all'allenatore del Genoa sono le parole rilasciate ieri dal suo presidente Enrico Preziosi e riportate questa mattina dal Secolo XIX: "Con il Napoli abbiamo fatto una grande prestazione - ha ammesso il numero uno rossoblù - ma non siamo stati fortunati. Ora concentriamoci sul derby".



Parole che suonano come un'apertura nei confronti di Juric, al quale potrebbe essere concessa la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella stracittadina con la Sampdoria in programma il prossimo 25 novembre. Se così fosse il tecnico croato si ritroverebbe nella stessa situazione già vissuta un anno fa , quando proprio la sconfitta patita nella gara di novembre contro i cugini blucerchiati fu determinante per decretarne l'esonero. A distanza di 12 mesi Juric potrebbe quindi riscrivere la propria storia prendendosi una clamorosa rivincita personale.