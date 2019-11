Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Udinese, l’allenatore del Genoa Thiago Motta ha così parlato a Sky Sport: “Valeva come una finale, l’avevo già detto ieri. Oggi l’Udinese è stata migliore di noi, hanno meritato la vittoria. Ho poco da rimproverare ai miei uomini. Adesso pensiamo alla partita con il Napoli senza pensare troppo agli errori. Oggi andiamo a casa un po’ tristi. Cambi? Credo molto in quello che sto facendo. Ho tolto un difensore centrale (Romero) per mettere un attaccante (Sanabria) perché penso che i giocatori di qualità possano giocare assieme. La strada è giusta, sono convinto che faremo bene”.