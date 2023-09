Mac-André Ter Stegen è deciso a mantenere il posto da titolare nell'undici della nazionale tedesca. Il portiere del Barcellona è stato per anni il secondo di Manuel Neuer, ma ora - con il lungo stop per infortunio del portiere del Bayern - è il numero 1 del Barcellona ad occupare stabilmente quel ruolo. Di questo ha parlato Ter Stegen in conferenza stampa:



"Sono il numero 1! Farò di tutto per mantenerlo questo ruolo. Non so in quale fase della sua carriera si trovi Manu. Dopo un infortunio così grave la cosa più importante è che torni in campo. Non posso influenzare questi argomenti. Non posso e non voglio sprecare energie su questa cosa. Non posso dire all'allenatore cosa fare. Il mio focus è su quello che posso mostrare nelle prossime due partite.​Nel 2017 Manu era chiaramente il numero 1. Avevo mostrato le mie prestazioni e speravo di essere io il portiere della Nazionale. Non è stato così. La decisione è stata dell'allenatore. La situazione ora è cambiata. Adesso posso giocarmi le mie carte".