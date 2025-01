Giana Erminio-Caldiero Terme: formazioni, dove vederla in tv e streaming

, a fronte di un andamento in campionato di certo non esaltante che le vede posizionate tra metà e bassa classifica del Girone A, dopo aver eliminato rispettivamente Avellino e Milan Futuro hanno l'occasione di migliorare le rispettive stagioni.Saranno loro, infatti, ad affrontarsi in gara di andata e ritorno in una delle due semifinali della: primo round a Gorgonzola, con seconda e decisiva sfida in programma il 12 febbraio nella tana dei veneti, penultimi in graduatoria e che in seguito al ko di Vercelli hanno sollevato dall'incarico mister Soave. Chi si qualificherà, in finale, contenderà il trofeo a Trapani o Rimini.

Di seguito tutte le info su Giana Erminio-Caldiero Terme: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.Giana Erminio-Caldiero Terme sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale numero 205) e Sky Sport (258).Giana Erminio-Caldiero Terme sarà visibile anche in diretta streaming utilizzando NOW e Sky Go.