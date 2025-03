Giudice Sportivo: un turno a Gasperini e Fabregas. Dieci giocatori squalificati

GETTY

i.Sono state rese note le decisioni deldopo il 29esimo turno di campionato, oltre al caso della coreografia dei tifosi della Fiorentina contro la Juventus sono arrivate anche le sanzioni per giocatori e allenatori.Una giornata d, espulsi in campo, fermati anche altri sette giocatori tra cuiper somma di ammonizioni.Stop anche per, entrambi espulsi per proteste rispettivamente in Atalanta-Inter e Milan-Como: una giornata di squalifica.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 83SERIE A Enilive

a) SOCIETA'

Gare del 14-15-16 marzo 2025 - Decima giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Anas (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

Medon (Lecce)Warren Pierre (Milan)Thomas Thiesson (Udinese)Adam (Cagliari)Benjamin Jaques Marcel (Internazionale)Maximo (Como)Alejandro (Milan)Nikola (Lecce)Luca (Fiorentina)Gabriel Tadeu (Como): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.