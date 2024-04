Grave lutto per Sarri, è morta la madre Clementina

53 minuti fa

Lutto per Maurizio Sarri: sua madre Clementina è venuta a mancare in queste ore. La notizia è stata confermata dalla Lazio, che ha fatto le condoglianze al suo ex allenatore con un post su X: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell'amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari".



FAMIGLIA - Sarri ha più volte detto in varie interviste di essere molto legato alla sua famiglia. Anche per stare più vicino ai suoi, lasciò la panchina del Chelsea in Inghilterra per far ritorno in Italia. Sua madre Clementina fu fondamentale nella scelta di lasciare il lavoro in banca per iniziare la carriera di allenatore.