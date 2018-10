Intervenuto in conferenza stampa dopo la semifinale di ritorno di Libertadores persa per 2-1 contro il River Plate che è costata l'eliminazione al Gremio, l'allenatore dei brasiliani, Renato Portaluppi, non ha saputo nascondere la rabbia per l'intervento del Var nel finale di partita che ha concesso ai Millionarios il rigore decisivo: "Chi c'era al Var? Stevie Wonder?"