Gudmundsson, la Fiorentina vorrebbe uno sconto dal Genoa. Ma il Grifone non gradisce: le ultime sul riscatto

Fra le tante situazioni ancora da chiarira in casa Fiorentina, quella diè una delle più delicate. Entro la fine della settimana, il club viola dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto fissato con il Genoa, ma l’intenzione della dirigenza è quella di rinegoziare i termini. L'islandese è arrivato in viola con la formula del prestito oneroso (7 milioni di euro) e riscatto fissato a circa 18, una cifra che i viola sperano di poter abbassare.La Fiorentina vorrebbe ottenere uno sconto rispetto alla cifra pattuita, oppure valutare la possibilità di un nuovo prestito oneroso per la prossima stagione. Tuttavia, questa proposta non entusiasma il Genoa, che punta a monetizzare il più possibile dalla cessione del suo gioiello islandese. Lo scrive Repubblica Firenze.

- Il club rossoblù non appare disposto a fare sconti o a prolungare una formula che, dal suo punto di vista, rischia di svalutare un asset importante. La palla passa ora alla Fiorentina, che dovrà decidere in fretta come muoversi per non perdere il controllo sulla trattativa.