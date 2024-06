AFP via Getty Images

Haaland a Foggia: il bomber del City ha scelto il Gargano per le sue vacanze

53 minuti fa

La sua nazionale, la Norvegia, non si è qualificata alla fase finale degli Europei, così Erling Braut Haaland ne ha approfittato per trascorrere le vacanze in Italia: dopo la sortita a Capri dei giorni scorsi, l'attaccante del Manchester City è sbarcato stamani a Foggia, molto probabilmente per dirigersi sul Gargano. Le immagini all'aeroporto Gino Lisa hanno subito fatto il giro sui social.