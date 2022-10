". Così avevamo commentato la prova dinel derby di Manchester e viene difficile trovare una definizione migliore per quanto mostrato dall'attaccante norvegese non solo contro lo United, ma in generale nei suoi primi mesi in Premier League., meglio anche di quanto fatto al suo esordio nel massimo campionato britannico da, detentore del record di gol della lega (), alla faccia di chi aveva dubbi sul suo adattamento in un campionato nuovo e complicato. Per la gioia di, che con l'arrivo di Haaland ha cambiato, evoluto ancora una volta il proprio stile di giocoper un ritorno al passato. Il nove puro, probabilmente il tassello che mancava in una macchina quasi perfetta come il Manchester City ha dimostrato di essere dall'arrivo del catalano. Non sono mancati grandi attaccanti come(recordman del club) oora rinato all'Arsenal, ma Haaland è tutta un'altra storia: per caratteristiche, ma soprattutto per l'ingordigia sotto rete che lo contraddistingue.- Basta dare un occhio ai numeri dell'ex Dortmund, che a 22 anni sta bruciando ogni tipo di primato e facendo impallidire anche mostri sacri del pallone comeuna macchina da gol che non ha eguali:(pur partendo da esterno destro),mentre un'altra stella in ascesa come. Alle spalle di Haaland anche altri fenomeni come(21),(66) e(48).- C'è poi un altro dato a fare ancora più impressione e a far suonare l'allarme per Messi e Ronaldo: quello delle(48 con il Barcellona, 8 con l'Argentina)(44 con il Real Madrid, 10 con il Portogallo, 3 con il Manchester United e 3 con la Juventus), ma Haaland è sulla buona strada per insidiare questo primato.(5 con il Salisburgo, 4 con il Borussia Dortmund, 3 con il Manchester City, 2 con la Norvegia, 1 con il Molde) senza considerare i fantasmagorici 9 gol in una sola partita con la Nazionale Under 20 al Mondiale di categoria.. I due si sono sicuramente rifatti con gli interessi da lì in avanti, ma i numeri di Haaland fanno davvero paura: nessun record è al sicuro con il norvegese.