I Friedkin stanno preparando un grande acquisto e lo vorrebbero annunciare prima degli Europei. Come riporta oggi Leggo tra i possibili sondaggi quello col Real Madrid per il prestito oneroso di Eden Hazard che nello scacchiere sostituirebbe proprio Miki. Il belga viene da due annate terribili in Spagna e fatto sapere di voler andar via. "Vorrei lavorare di nuovo con Mou. Mi sentii in colpa per il suo esonero al Chelsea", ha dichiarato un paio di anni fa. L'occasione c'è anche se in pole c'è il Chelsea. Il ricchissimo ingaggio del 30enne (15 milioni a stagione) sarebbe attutito dal decreto crescita e dal Real che pagherebbe parte dello stipendio.