Aaron Hickey ha detto no al Bayern Monaco per il Bologna. A raccontarlo è lo stesso terzino in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Bayern è un grande club ma il bologna is 'massive', è di alto livello, sono sicuro di aver scelto un grosso club. La cosa che più mi ha convinto, quando venni qui in visita tempo fa, è il clima famigliare avvertito subito. Ho sentito immediatamente un bel feeling. Se mi cercò anche il City? Direi di no, il Celtic sì".