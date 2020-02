Un futuro tutto da decidere. Gonzalo Higuain non sa dove giocherà la prossima stagione, al momento nessuna opzione va scartata a priori. La sua situazione contrattuale non è stata aggiornata in queste settimane, il Pipita va in scadenza nel 2021 e a oggi non sono in agenda incontri con il suo entoruage per discutere un prolungamento. Ciò non significa che non rinnoverà, ma che la Juve non ha fretta di prendere decisioni.



COSTA TANTO - Una scelta, un'attesa che hanno basi solide, in primis economiche. Higuain guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione, al lordo circa 14, tanti per un giocatore che il prossimo 10 dicembre festeggerà 33 anni. L'idea rinnovo per spalmare l'ingaggio va valutata, così come un addio al termine della stagione. Un fattore può essere rappresentato dal progetto tecnico e dalle scelte di mercato. Se dovesse cambiare l'allenatore (ipotesi remota, Sarri al momento ha la fiducia della proprietà) o se dovessero arrivare volti nuovi nel reparto offensivo l'argentino potrebbe decidere di fare la valigia. E magari anticipare il ritorno al River Plate, il club dove è cresciuto e dove vuole chiudere la carriera.