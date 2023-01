C’è chi ha colto l’appuntamento per ‘vendicarsi’ del trattamento subito dal proprio ct in Qatar, chi ha mantenuto una certa coerenza, chi è entrato in un loop pericoloso, e chi si è subito rifatto, magari per dimenticare la recente delusione. Abbiamo stilatoincrociando i voti della 16a con i dati degli ‘italiani’ in Qatar.