Inter impegnata in ICC contro la Juventus e mentre in Cina va in scena il derby d'Italia Mauro Icardi manda un nuovo segnale ai nerazzurri. L'attaccante argentino, fuori dal progetto di Conte e di Marotta, è rimasto a Milano per allenarsi in solitaria e non ha mancato di sottolinearlo: sul suo profilo Instagram, praticamente in contemporanea con l'inizio di Juve-Inter, Icardi ha pubblicato i video dei suoi esercizi ad Appiano Gentile.