, prima però i bianconeri devono trovare un sostituto adeguato.almeno fino al termine della stagione, così lo sguardo dei dirigenti torinesi si sposta all'estero. Più precisamente in Francia, a Parigi, dove c'è un certo. Che, almeno finora, non ha aperto alla formula gradita alla Juve: quella di un prestito con diritto di riscatto. Intanto, dopo aver segnato nelle ultime due gare del 2021 in trasferta contro Feignies-Aulnoye (in coppa) e Lorient (in campionato),è rimasto in panchina per tutta la prima partita del nuovo anno vinta sul campo del Vannes. Ma, schierato come unica punta centrale nel 4-2-3-1 con McKennie, Dybala e Chiesa alle sue spalle. Lo spagnolo potrà così rifiatare in vista dellaDue numeri 9 e due destini che si uniscono.