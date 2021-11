Uno sguardo al passato per scrivere il futuro: il Barcellona abbraccia Xavi Hernandez e si affida al suo ex numero 8 per uscire da un momento negativo e iniziare un nuovo ciclo. E' un Barça con tanti problemi economici e attualmente fuori dalla zona europea in campionato, senza Messi ma con tanti giovani pronti a diventare protagonisti in uno dei club più importanti al mondo. Un nome su tutti: Ansu Fati, classe 2002 e maglia numero 10 sulle spalle; giocatore chiave per il presente e il futuro che la società ha blindato con un rinnovo fino al 2027 e una super clausola da un miliardo di euro. Ansu ma non solo, chi sono gli altri giovani del Barcellona dai quali Xavi deve ripartire per creare un nuovo ciclo? Scorri la gallery per scoprirlo.