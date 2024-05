Il Bayer Leverkusen domina anche con le riserve: Eintracht demolito 5-1 a Francoforte, 48 gare senza perdere

17 minuti fa



Il Bayer Leverkusen è inarrestabile anche nel momento in cui, con una semifinale di ritorno di Europa League all'orizzonte, si affida alle seconde linee: a Francoforte contro l'Eintracht riposano Tah, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, Adli e Boniface, ma la superiorità degli uomini di Xabi Alonso rimane netta. Finisce 5-1 per le Aspirine.



LA PARTITA - In vantaggio grazie a Xhaka dopo 12', i campioni di Germania subiscono il pareggio di Ekitike ma poi dilagano con Schick e un rigore di Palacios entro l'ora di gioco. Il punteggio viene arrotondato dai subentrati Frimpong e Boniface, ancora dal dischetto. La Roma, che deve recuperare due gol in casa di una squadra che non perde con oggi da 48 partite, ha bisogno di una vera e propria impresa. Il record di 48 partite da imbattuti del Benfica 1963-1965 è stato raggiunto con 134 reti segnate nell'arco temporale.