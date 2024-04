Il Bayern Monaco perde ancora: Bayer Leverkusen a una vittoria dalla conquista della sua prima Bundesliga

. In realtà lo aveva fatto già una settimana fa, quando ha perso all'Allianz Arena il Klassiker contro il Borussia Dortmund, ma sette giorni dopo è arrivato une capace di battere i bavaresi per la prima volta nella sua storia."La lotta per la Bundesliga è finita, complimenti al Bayer Leverkusen per la conquista del Meisterschale", aveva detto Tuchel sabato scorso.

Il primo tempo della Voith-Arena, la casa dell'Heidenheim, si era chiuso su un comodo 0-2 per il Bayern, con reti del solitoe di Gnabry. Nella ripresa, però, la squadra di Schmidt rimonta grazie a Sessa, entrato dalla panchina, e a due gol uno più bello dell'altro del bomber tedesco, 11 centri in campionato, che mettono virtualmente la parola fine all'era del Neverkusen. Considerando che la finale di Coppa nazionale, la DFB Pokal, sarà Bayer Leverkusen contro Kaiserslautern, squadra di seconda divisione,