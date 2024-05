Il Como torna in Serie A e sogna in grande: i bookie quotano scudetto e qualificazione alle coppe europee

21 anni, oltre due decenni per tornare in Serie A, ma ora il Como vuole sognare in grande. Non solo l'intenzione di rimanere nel massimo campionato, ma anche di dire la propria nelle parti alte della classifica, forte di una proprietà solida e grandi ambizioni. La possibilità che i lariani possano puntare alla qualificazione in una coppa europea esiste anche per i bookmaker: su Snai l'approdo in una competizione internazionale entro il 2026 paga infatti 10 volte la posta. Più difficile il sogno scudetto nelle prossime due stagioni, proposto a quota 50. Attenzione, però, al rischio di una retrocessione già nella Serie A 2024/2025, vista a 2,50.