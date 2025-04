Il Como vuole tenere Ikoné ma rilancia: chiesta alla Fiorentina anche la stella della Primavera

Getty Images

sembra aver trovato la propria dimensione: dopo tre anni vissuti da alternativa nella Fiorentina, l'esterno alto ex Lille è passato in prestito con diritto di riscatto ale, sotto la guida di Cesc Fabregas, è diventato pian piano il titolare sulla fascia destra, superando Strefezza e mettendo a segno due goal importanti contro Venezia e Monza.I lariani sono soddisfatti del rendimento del francese e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, sarebbero(uno l'hanno già versato alla Fiorentina in inverno per il prestito).

Ma c'è di più: oltre a tenere Ikoné,L'attaccante ha già esordito con la prima squadra ed è protagonista nel campionatoche stanno aiutando la formazione allenata da Daniele Galloppa ad alimentare il sogno playoff. Il figlio d'arte è anche tifoso gigliato, ma potrebbe approfittare della crescita del Como per un ulteriore step all'inizio della propria carriera.