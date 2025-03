Il figlio di Buffon esordisce con il Pisa in Serie B: com'è andata

, che lo scorso mese era stato convocato per la prima volta dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca - paese natale della madre Alena Seredova -, nella giornata di oggi,, subentrando a Marin all’84’ della sfida persa dalla formazione allenata da Filippo Inzaghi contro lo Spezia., che era già stato aggregato nelle scorse settimana ala Prima Squadra dei toscani,Qualche buon pallone toccato, qualche azione offensiva, ma la squadra ligure è riuscita a conservare il vantaggio maturato sino a quel momento.

- Gruppo B e anche una partita giocata in Coppa Primavera, prima di questo esordio con la prima squadra del Pisa. É solo la prima presenza nel professionismo per Louis Thomas Buffon, in una carriera che si sta costruendo minuto dopo minuto.