Il Galatasaray non si ferma a Calhanoglu e Osimhen: obiettivo Ter Stegen. E il Fenerbahce vuole Son e Milinkovic-Savic

per non solo contendersi lo scettro in patria, ma anche per essere competitivi nella prossima edizione della Champions League (la seconda che si disputerà con il nuovo format della fase campionato precedente a quella a eliminazione diretta). Il Gala, da campione in carica, ha già strappato l’accesso per la League Phase, mentre il Fener dovrà passare dal terzo round di qualificazione.Ma partiamo dalle manovre dei freschi vincitori dell’ultima Super Lig.. Non è una novità, infatti, che. Per l’attaccante nigeriano, in prestito in Turchia in quest’ultima annata, c’è sempre da pagare quella famosa clausola da 75 milioni di euro al Napoli, ma il Gala è pronto a convincere l’ex Lille con un ingaggio annuo compreso fra i 15 e i 20 milioni di euro netti.

Ma non è l’unica pista da seguire in questa direzione.(in scadenza nel 2027). Le indiscrezioni indicano come ci sarà un colloquio fra le parti per capire i margini di manovra per sondare un trasferimento del centrocampista dell’Inter proprio in Turchia dai campioni in carica. Dei primi contatti che potrebbero far sorgere una trattativa fra i club, con il numero 20 nerazzurro che vedrebbe di buon grado il suo arrivo al Galatasaray e con al contempo l’Inter che – alla giusta offerta – potrebbe aprire le porte alla sua cessione.

Finita qui? Non proprio.Il rapporto con Hansi Flick al Barcellona non è idilliaco e. Per arrivare al suo ingaggio, i turchi sono pronti a parlare con i catalani e a valutare la giusta formula: da un acquisto a titolo definitivo sotto il pagamento di una piccola somma alla possibilità di intavolare una trattativa sulla base di un prestito con opzione di riscatto al termine della stagione.– in scadenza nel 2028 -

. Il Fener si è già mosso per attivare tre piste di mercato di assoluto livello. In primis,, fanno sapere da Sports Digitale. I rapporti tra l’esterno sudcoreano e Mourinho sono ottimi (visto il comune passato al Tottenham) e il giocatore è aperto all'arrivo al Fenerbahçe. Gli Spurs – seppur sia in scadenza al 30 giugno 2026 - chiedono 30 milioni di euro per il trasferimento, ma sono previsti dei colloqui per abbassare tale cifra. Inoltre,(che non sarà riscattato dal Milan e tornerà al Manchester City, pronto per ripartire), oltre adL’ex centrocampista della Lazio – che gode di grande stima da parte del neo allenatore dei sauditi Simone Inzaghi – è nella shortlist di Mourinho, pronto a un mercato folle per ridurre il gap dal Galatasaray e giocarsi il tutto per tutto per tornare a disputare la prima fase della Champions League.

