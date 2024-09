Il Genoa accontenta Gilardino: Candreva in arrivo, ecco tutti i dettagli

Getty Images

(i liguri si trovano al terzultimo posto a pari merito con il Lecce, a quota 5 punti) e a rendere ancora più complesso il lavoro del tecnico rossoblù Alberto Gilardino,La società, tuttavia, è pronta a soddisfare le richieste dell'allenatore, aggiungendo un elemento alla rosa del Grifone: secondo quanto riferito oggi da La Repubblica,. Il 37enne, rimasto svincolato dopo il termine del contratto con la Salernitana, dovrebbe arrivare nel capoluogo ligure già la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare. Nel 3-5-2 di Gilardino può agire sia da esterno a tutta fascia che da mezzala offensiva e, volendo, pure da trequartista. L'ex Lazio e Inter ha sciolto le riserve e detto sì al Genoa per un contratto annuale, con opzione per rinnovare anche nella stagione successiva.

