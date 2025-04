Il "GOAT" di Leicester è sul mercato: Jamie Vardy può servire in Serie A? Dove può andare, tutti gli scenari

Getty Images

. Il capitano e leggenda delle Foxes ha deciso di dare l’addio al club dopo 13 anni di fedele permanenza., un termine ben noto ultimamente nel mondo sportivo dopo la vittoria da record del 17° titolo del mondo di John Cena a Wrestlemania)che lascerà la società e si preparerà per la prossima avventura di una carriera costellata di successi e primati.

, già matematicamente retrocessi in Championship quando mancano ormai quattro giornate al termine: 18 i punti accumulati in Premier, frutto di sole quattro vittorie, sei pareggi e ben ventiquattro sconfitte., al suo primo anno in Premier dopo la retrocessione già vissuta al termine dell’annata 2022/23.Un’era costellata, come dicevamo, da successi impensabili e primati riscritti., partite nelle quali ha conquistato la Premier League 2015/16 con Claudio Ranieri in panchina, la FA Cup 2020/21, il Community Shield 2021 e due Championship. Trofei mai raggiunti in tutta la storia del club inglese,o - unico calciatore a riuscirci nella storia –, vincendo la Scarpa d'Oro nell’annata 2019/20, grazie ai 23 goal realizzati in 35 presenze. Non male per un giocatore arrivato per un solo milione di sterline dal Fleetwood nel 2012.

Ripartiamo dalle su dichiarazioni d’addio al Leicester: "Spero che ce ne siano uno o due in più per il Leicester da qui alla fine della stagione, e molti altri in futuro.". Un’ossessione come ogni grande attaccante che si rispetti. Ma dove potrà andare a continuare a gonfiare la rete?che spegnerà le 39 candeline il prossimo 11 gennaio. Chiaro che molto dipenderà dalla volontà stessa del calciatore, profondamente legato a Leicester città e società, di cui è simbolo indiscusso di un’era di successi inimmaginabili., ma per un centravanti che ha dichiarato di aver l’ambizione di essere ancora importante, l’opzione non gli scalderà l’animo., club di Championship che affronterà il Leicester l’anno prossimo e di cui è tifoso sin da bambino – essendo nato in zona Hillsborough -. Tante possibilità, con una provocazione da lanciare:

Allo stato attuale dei fatti,. In passato,: il giocatore del Leicester conosce bene i proprietari del club lombardo, i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, e i rapporti sono sempre stati ottimi. Per questi motivi, era nata l'idea di portare Vardy in Italia, un’opzione mai realizzatisi né diventata concreta. Ma perché non sognare?(invecchiare come il vino buono), come dimostrano i(a confronto dei 95 precedenti), capace di dare un contributo a rete ogni tre partite nella sua ultima stagione in quel di Leicester.(Juventus, Milan, Roma e Inter stanno monitorando il mercato in attacco alla ricerca),Vardy ha l’esperienza tale per essere determinante in qualsiasi realtà nel nostro calcio: dal Sassuolo al Parma, dall’Udinese al Torino, dal Cagliari alla Lazio, ogni piazza in Serie A potrebbe beneficiare della fame e della determinazione di un giovane di 38 anni che – abilità tecniche alla mano – potrebbe dire la sua in un campionato come la massima divisione tricolore, un torneo con una forte tradizione di attaccanti e di colpi di mercato a effetto inaspettati (leggasi Ribery alla Salernitana). E allora perché non pensarci, il quesito rimane lo stesso:

