La sconfitta nello scontro diretto con il Milan non ha demoralizzato il Napoli, che ha vinto le due partite successive e nella corsa scudetto è ancora lì, a -3 dai rossoneri primi in classifica. Spalletti ci crede, De Laurentiis fiuta il trionfo e la squadra è unita con un solo obiettivo nel mirino. Alla ripresa del campionato gli azzurri affronteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma un occhio in casa Napoli è puntato anche sul mercato. Occhio a quello in uscita in particolare, perché ci sono diverse situazioni in bilico che potrebbero avere degli sviluppi nei prossimi mesi:è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro è ancora in bilico,ha i riflettori della Liga puntati su di sé e- Il difensore senegalese infatti - proprio come Fabiàn - ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società vuole evitare ogni possibile rischio di perderlo a parametro zero.. Oggi il giocatore è cocentrato solo sul campo e vuole regalare ai tifosi quello scudetto sfiorato con Sarri, ma dopo otto anni la storia tra Koulibaly e il Napoli rischia seriamente di finire.- Lo sa bene il Barcellona, che sta lavorando molto sui parametri zero - in chiusura l'affare Christensen e occhi puntati su Dybala - ma in difesa sta pensando di fare un investimento importante per trovare l'erede di Gerard Piqué., ufficiosamente per discutere del futuro di un altro suo assistito, Miralem Pjanic - in prestito al Besiktas - ma non è escluso che le parti abbiano parlato anche della situazione Koulibaly.- A 31 anni può essere arrivato il momento per fare uno step successivo nella sua carriera, ache per ora - oltre alla Coppa d'Africa vinta con la nazionale - a livello di club ha solo una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa di Belgio (vinta col Genk). Il Barcellona strizza l'occhio a Koulibaly e De Laurentiis riflette, la storia tra Kalidou e il Napoli è arrivata a un bivio.