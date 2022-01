Copa neerlandesa. El Ajax le gana 9-0 al Excelsior. En el minuto 89 entra Devin Plank, chico de 20 años que está recibiendo quimioterapia por un cáncer en el peroné. Sus compañeros y los jugadores le hacen este pasillo cuando entra al campo. Preciosopic.twitter.com/MOlzgd6URN — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 21, 2022

Un gesto bellissimo, nei minuti finali della partita train Coppa d'Olanda. All'89' nell'Excelsior è entrato in campo, attaccante di 20 anni (foto ESPN) che in questo periodo lotta con un tumore al perone, per il quale si sta sottoponendo alla chemioterapia.Subito prima del suo ingresso in campo, punteggio 9-0 per l'Ajax, tutti i giocatori si sono avvicinati all'area delle panchine, si sono disposti su due file e hanno accolto il classe 2000 in campo, tra gli applausi di entrambe le squadre. Il "pasillo", un bentornato per un ragazzo che non giocava dal 3 ottobre 2020.