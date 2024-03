Inghilterra, White rifiuta la convocazione: i motivi del 'no' e i precedenti

si prepara ad affrontare ile ilnelle due amichevoli che aspettano la nazionale di Gareth Southgate nei prossimi giorni. Nell'elenco dei convocati del ct, non compare tuttavia il nome di, terzino dell'Arsenal che ha un trascorso burrascoso con la nazionale dei Tre Leoni. Semplice scelta tecnica del commissario? No,per le due gare amichevoli.A svelare il retroscena legato a White è lo stesso, che in conferenza stampa spiega: "Chiaramente non posso sedermi qui e dire che White non merita di essere convocato. La scorsa settimana abbiamo ricevuto una chiamata da Edu (direttore sportivo dell'Arsenal, ndr), che ci ha detto cheSecondo la stampa inglese, la motivazione del rifiuto è da ricercare nellealle spalle di Alexander Arnold e Trippier. A Ben non piace essere considerato la seconda o addirittura la terza scelta, ma non solo. A incidere sarebbero anche, emersi già nei mesi scorsi.I precedenti risalgono ai Mondiali in Qatar, quando White ebbe undi Southgate che aveva rimproverato all'inglese un atteggiamento poco costruttivo e poco incline al sacrificio. E poi il lampante episodio dell'- dopo la partita col Galles - motivato ufficialmente con "ragioni personali", ma forse ben più radicato nei dissidi con l'ambiente della nazionale.