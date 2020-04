L'Inter è pronta a blindare i suoi giocatori in scadenza il 30 giugno 2021 ed è vicina a chiudere l'accordo per blindarli e confermarli per una stagione in più. Si tratta di Antonio Candreva, Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic. Per tutti e tre secondo Tuttosport l'accordo è già stato trovato sebbene non sia ancora stato ufficializzato.