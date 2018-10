Esame PSV per l'Inter in Champions League. La trasferta di domani a Eindhoven rappresenta uno snodo cruciale per il girone dei nerazzurri, che hanno battuto in rimonta il Tottenham a San Siro nella prima giornata. I campioni d'Olanda allenati dall'ex milanista van Bommel hanno segnato ben 26 gol nelle prime sette partite di campionato, tutte vinte. E possono contare due due ali giovani, veloci e tecniche come Bergwijn e Lozano, già seguiti dagli uomini mercato nerazzurri in prospettiva futura.



QUALE MODULO? - Secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti sta studiando due soluzioni tattiche differenti: la prima prevede la difesa a quattro (Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi); la seconda la difesa a tre con Miranda al posto di Politano; o ancora Skriniar terzino destro, D'Ambrosio a sinistra e Asamoah avanzato.