Mazinho, padre e agente di Rafinha, ha parlato ai microfoni di Goal.com della situazione del calciatore brasiliano, tornato al Barcellona dopo una grande seconda parte di stagione con la maglia dell'Inter: "Al momento stiamo aspettando. La prossima settimana l'Inter e il Barcellona avranno una riunione per risolvere questo problema, ma al momento non sappiamo cosa accadrà".



SULLA MANCATA CONVOCAZIONE AL MONDIALE - "Ogni giocatore che attraversa un buon momento e incappa improvvisamente in un infortunio come il suo non la vive bene. Sapere di essere in un buon momento ed essere fermato da un infortunio ti rende molto depresso. Sapeva che stava perdendo partite importanti, il calo di motivazioni è stato enorme. Il tempo di recupero è stato molto lungo, Tite non ha avuto l'opportunità di conoscerlo meglio, è stato molto brutto per tutti noi. In ogni caso, è tornato a giocare bene e ha giocato un ruolo importante all'Inter, era di nuovo felice".