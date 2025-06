Inter, arriva Luis Henrique: nel pomeriggio è atteso a Milano, le cifre

Alessandro Di Gioia

25 minuti fa

4

In attesa dell'annuncio di Petar Sucic, oggi sarà il primo giorno nerazzurro di Luis Henrique. L'esterno brasiliano, in arrivo dal Marsiglia, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa per iniziare la sua nuova avventura all'Inter: dopo i classici step delle visite mediche, delle firme e dell'ufficialità, il giocatore sarà a disposizione della sua nuova squadra già per il Mondiale per Club.



I DETTAGLI - La trattativa Luis Henrique è stata condotta in prima persona dai due presidenti dei club Marotta e Longoria, che hanno trovato l'accordo sulla base di un trasferimento definitivo per 25 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030.