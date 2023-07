Giorgi Mamardashvili è il preferito per la porta dell'Inter ma anche del Bayern. I tedeschi ora hanno l'attaccante come priorità ma, una volta chiuso quello spot, andranno forte sul portiere del Valencia. E a quel punto potrebbe liberarsi Sommer, presente nella lista degli eventuali sostituti in nerazzurro di Onana. Lo scrivono diversi media inglesi.