Inter-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 14 aprile con calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria in rimonta di lunedì scorso a Udine, i nerazzurri sono lanciatissimi al primo posto in classifica verso lo scudetto della seconda stella. Anche i sardi sono reduci da un successo in rimonta per 2-1 (in casa contro l'Atalanta), ma hanno ancora bisogno di punti per garantirsi la salvezza. Arbitra Fourneau, assistito da Palermo e Garzelli con Camplone quarto uomo, Di Bello e Valeri al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Mkhitaryan, Dossena, Luvumbo e Pavoletti. Nel prossimo turno di campionato il Cagliari gioca in casa contro la Juventus nell'anticipo di venerdì, invece l'Inter è attesa dal derby col Milan nel posticipo di lunedì a San Siro.

Partita: Inter-Cagliari.Data: domenica 14 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- La partita Inter-Cagliari viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Gobbi.- Simone Inzaghi deve fare a meno degli squalificati Pavard e Lautaro: al loro posto pronti Bisseck e Sanchez, favorito su Arnautovic per far coppia con Thuram in attacco. In difesa recuperano Bastoni (titolare) e de Vrij (in panchina), a centrocampo Frattesi può far rifiatare Mkhitaryan (diffidato).Dall'altra parte Ranieri non può contare sugli squalificati Deiola e Nandez oltre agli infortunati Mancosu, Petagna e Pavoletti. Nei due ballottaggi in avanti Viola e Lapadula partono favoriti su Gaetano e Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Viola, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri.