A margine della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha analizzato il match e parlato della particolare situazione societaria che sta vivendo il club ai microfoni della Rai. .“Se analizzo la partita vedo che anche nel primo tempo abbiamo fatto due regali. Abbiamo concesso due ingenuità che hanno consentito alla Juventus di andare sul 2-1. Per l’ennesima volta abbiamo creato tanto, dobbiamo essere più cinici nel realizzare, altrimenti poi parliamo di un risultato negativo. I miei ragazzi hanno dato tutto e hanno messo alle corde la Juventus, meritavamo molto, ma molto, ma molto di più del risultato finale”.“Adesso è inevitabile che devi vincere con due gol di scarto e non sarà una passeggiata. Al tempo stesso pensiamo al campionato e poi prepareremo il ritorno”.“È un ragazzo sereno, parliamo di una persona per bene, che si è sempre comportato nella giusta maniera. Non si permetterebbe mai di offendere nessuno. I giudizi verso di lui dovrebbero essere più sereni, anche se fanno notizia. Ma bisogna dire basta”.“Sono due giocatori importanti per noi, ma ribadisco che la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Ci sono stati due infortuni grossi da parte nostra, che potevano essere evitati e hanno permesso alla Juve di vincere la partita. Inoltre abbiamo sbagliato delle occasioni. Inutile attaccarsi agli assenti, chi è sceso in campo lo ha fatto bene”“Non è mia competenza commentare queste cose, faccio l'allenatore e vado in campo quando mi dicono che si gioca’.“Ho fatto il calciatore e so che un infortunio può capitare, oggi ne sono capitati due abbastanza grossi e dispiace perché è una semifinale contro la Juventus”.“È inevitabile che la situazione sia particolare, inutile nasconderlo. Siamo partiti con un progetto e questo progetto si è fermato“.“Siamo partiti aggredendo gli avversari molto alti e prendendoci tanti rischi. Poi abbiamo deciso di abbassare il baricentro ma senza smettere di portare pressione nelle stesse zone e mi sembra che siamo stati più efficaci”.“Sinceramente non guardo mai le reazioni dei calciatori alle sostituzioni. Prendo delle decisioni e devono stargli bene e basta”.