Marash Kumbulla è un obiettivo dell'Inter per il prossimo giugno. "Un difensore che ha incantato quest'anno e può arrivare in nerazzurro, si lavora con il Verona - club col quale l’Inter ha in piedi i discorsi Salcedo e Dimarco - valuta 20 milioni. Insomma, si è capito. L’Inter e Conte li vogliono giovani e forti, per declinare l’Inter sia al presente che al futuro. Non resta che avviare le pratiche", scrive La Gazzetta.