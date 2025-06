Inter, Dumfries: "Finale? A volte mi sveglio e mi chiedo cosa sia successo. L'addio Inzaghi un po' uno shock"

è tornato a parlare dopo la disastrosa finale diL'esterno dell'Inter, al termine della partita della sua Olanda contro la Finlandia, in cui ha firmato il goal del definitivo 2-0, non è ancora riuscito a darsi unaLA FINALE - "A essere onesti, non è facile.lo dico con grande onestà. Anche la modalità in cui è andata è stata veramente spiacevole. Il Psg è stato superiore a noi in tutto, la loro è una vittoria meritata. Ma arrivi a questa gara tutti insieme lavorandoci tantissimo, tutti avevamo le migliori intenzioni. E poi non viene fuori nulla. A tutti può capitare una giornata storta, è difficile da accettare ma bisogna andare avanti.

Ad Algemeen Dagblad ha poi parlato dell'addio di"Siamo arrivati ​​all'Inter nello stesso periodo, quattro anni fa: con tutto lo staff, l'allenatore e i giocatori abbiamo formato una famiglia.non c'è stato spazio per farlo in tutta quella confusione, ma ci siamo sentiti. L'ho ringraziato per la collaborazione.Si entra in una nuova fase con un nuovo allenatore. Speriamo di rifarci in questa stagione e di vincere qualche trofeo".