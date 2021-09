La condizione fisica di alcuni calciatori dell'Inter non è ancora ottimale ma questo era prevedibile siccome Inzaghi ha potuto lavorare con l'intero gruppo solo ad inizio agosto. Anzi, nonostante l'aspetto appena evidenziato, la squadra ha già dimostrato una buona gestione delle energie - scrive la Gazzetta dello Sport - e questa è senza dubbio una buona notizia per il tecnico nerazzurro, che intanto può contare su un Dzeko che è già in grande condizione.



“Tra Europeo e Coppa America, Inzaghi ha cominciato a lavorare con il gruppo al completo soltanto a inizio agosto: logico che la condizione - soprattutto di giocatori fondamentali come Lautaro, Barella e Bastoni - non sia ancora al meglio. E questo non può che essere una bella notizia per Simone e il suo staff, perché la squadra ha già dimostrato di essere sulla strada giusta sotto l’aspetto tattico e della gestione delle forze. C’è ancora tanto margine di miglioramento e solo quando tutti avranno i 90’ nelle gambe vedremo le reali potenzialità del gruppo. Dzeko è già in forma e con la Samp guiderà lui. E anche Sanchez è quasi pronto al rientro”.