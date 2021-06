Il futuro di Alessandro Florenzi è ancora tutto da scrivere, ma salvo colpi di scena clamorosi non sarà né al PSG dove quest'anno ha giocato in prestito e né alla Roma dove comunque sarà valutato da un José Mourinho che comunque non lo tiene in grande considerazione. Per questo Inter e Juventus sono sulle sue tracce e stanno battagliando per averlo a costi contenuti.