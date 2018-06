L'Inter fa cassa sul mercato in uscita con i prodotti del proprio settore giovanile, anche per rispettare gli accordi presi con l'Uefa sul fair play finanziario. Il portiere romeno Radu, classe 1997 nell'ultima stagione in prestito all'Avellino, è sempre più vicino al Genoa. Che sta trattando pure un centrocampista della Primavera nerazzurra: il belga Emmers, classe 1999. In ogni caso l'Inter è pronta a riservarsi il diritto di ricompra per entrambi ed effettuerebbe una doppia plusvalenza, incassando una cifra complessiva di poco superiore ai 10 milioni di euro. Emmers era richiesto pure dal Chievo, sulle tracce dell'attaccante romeno Puscas, classe 1996 reduce dalle esperienze con Bari, Benevento e Novara in serie B.