Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria sul Sassuolo: "Una vittoria fondamentale, una partita che dovevamo recuperare ed era importante aumentare il distacco dalle altre. Siamo contenti. Vinte tutte le gare di ritorno? Merito a questa squadra che sta facendo cose veramente importanti. Complimenti a tutti. Il non possesso? Forse dalla gara di andata c'è stato questo cambiamento di preparare le partite e stare in campo. Ci sta dando grandi risultati e, per i giocatori che abbiamo, penso sia il mondo migliore".